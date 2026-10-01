Локомотив М - Акрон 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур
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Составы команд
Локомотив М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|01.09.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 0 5 : 4
|08.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|11.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 0
|22.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 3
|28.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|24.01.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|4
|3
|Оренбург
|3
|4
|4
|Родина
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|7
|2
|Динамо М
|3
|6
|3
|Ахмат
|3
|4
|4
|Факел
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|8
|2
|Крылья Советов
|3
|6
|3
|Балтика
|3
|3
|4
|Динамо Мх
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|3
|9
|2
|Акрон
|3
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|4
|Локомотив М
|3
|2
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