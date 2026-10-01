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Локомотив М - Акрон 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур
Локомотив М
Акрон

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Составы команд
Локомотив М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Сербия Срджан Благоевич
История личных встреч
01.09.2026 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Акрон0 : 0 5 : 4Локомотив М
08.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 3-й тур Локомотив М0 : 0Акрон
11.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М3 : 0Акрон
22.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М5 : 1Акрон
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Акрон1 : 1Локомотив М
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Акрон1 : 3Локомотив М
28.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Локомотив М2 : 0Акрон
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Акрон1 : 4Локомотив М
20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М3 : 2Акрон
24.01.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М0 : 2Акрон
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Рубин34
3 Оренбург34
4 Родина33
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Динамо М36
3 Ахмат34
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит38
2 Крылья Советов36
3 Балтика33
4 Динамо Мх31
Группа D
КомандаИО
1 Ростов39
2 Акрон35
3 ЦСКА32
4 Локомотив М32
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Локомотив М
0%
Ничья
0%
Акрон
0%

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