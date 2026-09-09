Арсенал - Лилль 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Лилль
Лилль, Франция
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|23
|пз
|Микель Мерино
|7
|пз
|Букайо Сака
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|23
|зщ
|Танги Ньянзу
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
|7
|нп
|Дилан Баква
|18
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Микель Артета
|Давиде Анчелотти
История личных встреч
|10.10.2026
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|19.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|15.09.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 4
|12.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|09.09.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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