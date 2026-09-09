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Арсенал - Лилль 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Арсенал
Лилль

Стартовый состав
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Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Лилль
Лилль, Франция
1ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
15АнглиязщЭзри Конса
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
23ИспанияпзМикель Мерино
7АнглияпзБукайо Сака
8НорвегияпзМартин Эдегор
10АнглияпзЭберечи Эзе
39БразилияпзБруно Гимарайнс
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
1ТурцияврБерке Озер
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
23ФранциязщТанги Ньянзу
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
21ФранцияпзБенжамен Андре
6АлжирпзНабиль Бенталеб
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
28ФранцияпзГаэтан Перрен
7ФранциянпДилан Баква
18ЯпониянпАясэ Уэда
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИталияДавиде Анчелотти
История личных встреч
10.10.2026Англия — Премьер-лига6-й турАрсенал2 : 1
19.09.2026Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 0Арсенал
15.09.2026Англия — Кубок лиги1/16 финала2 : 4Арсенал
12.09.2026Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 2Арсенал
09.09.2026Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 1Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арсенал
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Ничья
0%
Лилль
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