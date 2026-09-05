Ланс - Спортинг 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
13 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ланс
Ланс, Франция
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|40
|вр
|Робен Риссер
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|6
|зщ
|Самсон Байду
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|10
|пз
|Флорьян Товен
|29
|пз
|Франьо Иванович
|2
|пз
|Рубен Агилар
|8
|пз
|Яссин Титрауи
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|77
|пз
|Исса Думбия
|10
|пз
|Джени Катамо
|58
|пз
|Флавиу Гонсалвеш
|97
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|09.10.2026
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|18.09.2026
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|13.09.2026
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|10.09.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 3
|05.09.2026
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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