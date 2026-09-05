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Ланс - Спортинг 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
13 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия);
Ланс
Спортинг

Стартовый состав
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Составы команд
Ланс
Ланс, Франция
Спортинг
Лиссабон, Португалия
40ФранцияврРобен Риссер
32ФранциязщКиллиан Антонио
25Буркина-ФасозщИсмаэло Ганью
6АвстриязщСамсон Байду
14ФранциязщМатьё Юдоль
10ФранцияпзФлорьян Товен
29ХорватияпзФраньо Иванович
2ФранцияпзРубен Агилар
8АлжирпзЯссин Титрауи
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
11ФранциянпОдсонн Эдуар
1ПортугалияврРуй Силва
13ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5ИспанияпзСерхи Альтмира
77ИталияпзИсса Думбия
10МозамбикпзДжени Катамо
58ПортугалияпзФлавиу Гонсалвеш
97КолумбиянпЛуис Суарес
19АвстралиянпНестори Иранкунда
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
История личных встреч
09.10.2026Франция — Лига 16-й турЛанс2 : 1
18.09.2026Франция — Лига 15-й тур2 : 1Ланс
13.09.2026Франция — Лига 14-й тур2 : 2Ланс
10.09.2026Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 3Ланс
05.09.2026Франция — Лига 13-й турЛанс0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ланс
0%
Ничья
0%
Спортинг
0%

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