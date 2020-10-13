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Сабах - Славия П 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
13 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Сабах
Славия П

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Славия П
Прага, Чехия
92КазахстанврСтас Покатилов
80АлжирзщАким Зедадка
5АзербайджанзщРахман Дашдамиров
27ПольшазщТимотеуш Пухач
3ГваделупазщСтив Сольве
7УзбекистанпзУмарали Рахмоналиев
13ХорватияпзИван Лепиница
10АзербайджанпзАлексей Исаев
21СербиянпВелько Шимич
11ЯмайканпКахим Пэррис
20РуанданпДжой-Лэнс Миккельс
35ЧехияврЯкуб Маркович
27ЧехиязщТомаш Влчек
4ЧехиязщДавид Зима
3ЧехиязщТомаш Голеш
14НигерияпзSamuel Isife
30ПольшапзВиктор Новак
23ЧехияпзМихал Садилек
10СловенияпзДаниэль Штурм
39ЧехияпзДавид Юрасек
13ЧехиянпМоймир Хитил
17ЧехиянпЛукаш Провод
Главные тренеры
ЛитваВалдас Дамбраускас
ЧехияЙиндржих Трпишовски
История личных встреч
09.10.2026Азербайджан — Премьер-лига7-й тур0 : 0Сабах
19.09.2026Азербайджан — Премьер-лига6-й турСабах3 : 1
14.09.2026Азербайджан — Премьер-лига5-й тур0 : 3Сабах
10.09.2026Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 0Сабах
05.09.2026Азербайджан — Премьер-лига4-й турСабах5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сабах
0%
Ничья
0%
Славия П
0%

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