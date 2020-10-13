Сабах - Славия П 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
13 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Славия П
Прага, Чехия
|92
|вр
|Стас Покатилов
|80
|зщ
|Аким Зедадка
|5
|зщ
|Рахман Дашдамиров
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|3
|зщ
|Стив Сольве
|7
|пз
|Умарали Рахмоналиев
|13
|пз
|Иван Лепиница
|10
|пз
|Алексей Исаев
|21
|нп
|Велько Шимич
|11
|нп
|Кахим Пэррис
|20
|нп
|Джой-Лэнс Миккельс
|35
|вр
|Якуб Маркович
|27
|зщ
|Томаш Влчек
|4
|зщ
|Давид Зима
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|14
|пз
|Samuel Isife
|30
|пз
|Виктор Новак
|23
|пз
|Михал Садилек
|10
|пз
|Даниэль Штурм
|39
|пз
|Давид Юрасек
|13
|нп
|Моймир Хитил
|17
|нп
|Лукаш Провод
Главные тренеры
|Валдас Дамбраускас
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|09.10.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|19.09.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|14.09.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|10.09.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|05.09.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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