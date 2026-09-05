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РБ Лейпциг - ПСВ Эйндховен 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
РБ Лейпциг
ПСВ Эйндховен

Стартовый состав
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Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
21МароккопзНейл Эль-Айнауи
10ГерманияпзБраян Груда
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
28ФранциянпКристофер Нкунку
7НорвегиянпАнтонио Нуса
40Бразилиянп Ромуло
32ЧехияврМатей Коварж
8СШАзщСерджино Дест
2НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4КюрасаозщАрмандо Обиспо
17БразилиязщМауро Жуниор
24ЯпонияпзКодаи Сано
31БельгияпзНоа Фернандес
20НидерландыпзГус Тиль
7НидерландыпзРубен ван Боммел
5ХорватияпзИван Перишич
21НидерландыпзСвен Мейнанс
Главные тренеры
АргентинаМартин Гастон Демикелис
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
10.10.2026Германия — Бундеслига5-й турРБ Лейпциг6 : 0
20.09.2026Германия — Бундеслига4-й тур2 : 0РБ Лейпциг
13.09.2026Германия — Бундеслига3-й турРБ Лейпциг5 : 0
10.09.2026Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 1РБ Лейпциг
05.09.2026Германия — Бундеслига2-й тур3 : 1РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
РБ Лейпциг
0%
Ничья
0%
ПСВ Эйндховен
0%

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