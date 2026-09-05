РБ Лейпциг - ПСВ Эйндховен 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Стартовый состав
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Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|10
|пз
|Браян Груда
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
|7
|нп
|Антонио Нуса
|40
|нп
|Ромуло
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|24
|пз
|Кодаи Сано
|31
|пз
|Ноа Фернандес
|20
|пз
|Гус Тиль
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|5
|пз
|Иван Перишич
|21
|пз
|Свен Мейнанс
Главные тренеры
|Мартин Гастон Демикелис
|Петер Бош
История личных встреч
|10.10.2026
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|6 : 0
|20.09.2026
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|13.09.2026
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|10.09.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|05.09.2026
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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