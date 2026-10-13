Кэррик оценил готовность Фернандеша к матчу Лиги чемпионов с «Атлетико» 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о физическом состоянии полузащитника Бруну Фернандеша перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Атлетико». Наставник отметил, что португалец практически восстановился после проблем, с которыми столкнулся во время выступлений за национальную команду. Его слова приводит официальный сайт английского клуба.

В сентябре главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш рассказал, что Фернандеш прибыл в расположение национальной команды с повреждением и был вынужден играть через боль. Кэррик признал, что у полузащитника действительно возникали трудности, однако выразил уверенность в его способности вернуться на привычный уровень.

«Сможет ли Бруну вернуть себе оптимальную форму? Совершенно очевидно, что он на это способен, ведь мы говорим о футболисте элитного уровня. Иногда дела идут не совсем так, как хотелось бы, бывают такие периоды. Он сделал невероятные вещи для этого клуба, и он сделает то же самое в будущем, в этом нет никаких сомнений», — заявил специалист.

Кэррик также отметил, что выступления с физическим дискомфортом — распространённая ситуация в профессиональном футболе. По его словам, болевые ощущения не всегда мешают игрокам выходить на поле и выполнять свои обязанности.

«Бруну играл за сборную, и у него там были определённые проблемы. Но я думаю, что такое часто случается. Люди, возможно, не осознают этого, но подобное происходит часто. Футболисты играют через боль, я и сам так играл и, вероятно, в 80% матчей сталкивался с тем или иным дискомфортом на протяжении карьеры. Это не идеальная ситуация, но с этим можно справиться», — пояснил тренер «Манчестер Юнайтед».

При этом наставник подчеркнул, что Фернандеш уже смог принять участие в последних матчах и продемонстрировал привычную самоотдачу. Хотя небольшие проблемы пока сохраняются, Кэррик не считает их серьёзным препятствием на данном этапе.

«У Бруну получилось сыграть в прошедших матчах. У него есть необходимая самоотдача для этого. Так что да, он практически справился с этим. Небольшие проблемы всё ещё есть, но, как я уже сказал, подобное встречается во всех командах. Так что сейчас это не имеет большого значения. Бруну в хорошей форме, сегодня утром он был очень бодр и с нетерпением ждал игры», — добавил Кэррик.

Таким образом, перед встречей с «Атлетико» тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на Фернандеша. Кэррик уверен, что полузащитник способен вернуться к оптимальным кондициям, и не сомневается в его дальнейшей пользе для команды.