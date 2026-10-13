«Интер Майами» и ещё два клуба МЛС интересуются Полем Погба 

Французский полузащитник Поль Погба может продолжить карьеру в чемпионате США. После ухода из «Монако» футболист ведёт переговоры с несколькими клубами МЛС, сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети X.

В августе 33-летний хавбек получил статус свободного агента после расторжения контракта с монегасками по взаимному согласию сторон. Теперь представители игрока изучают варианты продолжения карьеры за океаном.

Среди клубов, проявлявших интерес к Погба, называются «Нью-Йорк Сити», «Ди-Си Юнайтед» и «Интер Майами». Пока неизвестно, с какой из команд переговоры продвинулись дальше и когда футболист может определиться со своим будущим.

В сезоне-2025/2026 Погба выступал за «Монако» в чемпионате Франции. До возвращения в Лигу 1 полузащитник играл за итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе этих клубов он получил опыт выступлений на высшем уровне европейского футбола.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость француза оценивается в € 2 млн. Возможный переход в МЛС может стать новым этапом в карьере игрока, однако окончательное решение о следующей команде пока не принято.