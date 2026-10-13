Арда Туран не захотел бросать «Шахтёр» ради сборной Турции
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Арда Туран получил предложение возглавить сборную Турции, но пока не согласился на смену работы. Как утверждает аккаунт Boşuna Tıklama в социальной сети X, специалист отказался от первоначального предложения национальной федерации, поскольку не хочет оставлять украинскую команду в сложный период.
Туран объяснил свою позицию приверженностью нынешнему клубу. По его словам, руководство «Шахтёра» не заинтересовано в его уходе, а сам тренер не считает правильным бросать команду на полпути, пока продолжается конфликт.
«Клуб не хочет, чтобы я уходил, и я тоже не могу бросить его на полпути, пока идёт конфликт», — приводит слова специалиста источник.
После отказа в Турецкой футбольной федерации предложили альтернативный вариант. Как сообщается, там готовы разрешить Турану совмещать работу в «Шахтёре» с руководством национальной сборной. Однако окончательное решение тренера по этому предложению пока неизвестно.
Ситуация возникла после ухода Винченцо Монтеллы с поста главного тренера сборной Турции. Федерация теперь рассматривает варианты дальнейшего развития команды, а кандидатура Турана, знакомого с турецким футболом и имеющего опыт выступлений на высоком уровне, оказалась среди возможных решений.
На данный момент нет информации о том, принял ли Туран предложение совмещать две должности. Также не сообщается, продолжает ли федерация переговоры с другими кандидатами.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассматривает вариант продолжения карьеры в «Барселоне». Норвежский форвард, как утверждает El Nacional,...
Сборная Украины проведёт домашний матч против Грузии в шестом туре Лиги наций в словацком Кошице. Место проведения встречи объявила пресс-служба...
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед» во втором туре общего этапа Лиги...
Финансовая отчётность ФИФА оказалась в центре внимания после публикации сведений о возможных дополнительных выплатах президенту организации Джанни...
«Барселона» может организовать церемонию прощания с Лионелем Месси на стадионе «Камп Ноу» примерно через полтора года. Об этом заявил бывший член...