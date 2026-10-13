Диего Симеоне рассказал, за счёт чего «Атлетико» может обыграть «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Аргентинский специалист отметил интенсивный прессинг английской команды и скорость её футболистов.
По мнению Симеоне, несмотря на ничейные результаты в начале сезона, манкунианцы по-прежнему способны создавать большое количество опасных моментов. Наставник «Атлетико» подчеркнул, что соперник сохранил свои атакующие возможности по сравнению с предыдущим сезоном.
«Завтра нам предстоит встретиться с соперником, который очень хорошо прессингует на нашей половине поля и располагает быстрыми игроками. Несмотря на ничьи на старте сезона, он создаёт столько же моментов, сколько и в прошлом году. Это «Манчестер», поэтому нам нужно направить игру в то русло, в котором, на наш взгляд, мы сможем причинить ему вред», — приводит слова Симеоне Marca.
Таким образом, мадридцы намерены не просто сдерживать давление гостей, но и постараться использовать особенности игры соперника в свою пользу. Для этого «Атлетико» необходимо найти способы преодолевать высокий прессинг и создавать угрозу у ворот английского клуба.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» состоится 13 октября в Мадриде. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
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