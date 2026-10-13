Украина определилась со стадионом для матча с Грузией в Лиге наций
Игра состоится 17 ноября на стадионе «Футбольная арена Кошице». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Предыдущая встреча украинцев и грузин прошла на поле Грузии и завершилась без голов — 0:0. В предстоящем матче обе команды получат возможность улучшить своё положение в группе.
До встречи с Грузией украинской сборной предстоит ещё один матч. 14 ноября команда сыграет на выезде с Северной Ирландией, после чего отправится на заключительный поединок группового этапа.
После четырёх туров Украина набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице. Сборная Грузии имеет в активе два очка и располагается на последней строчке группы.
Таким образом, предстоящая встреча имеет важное значение для обеих команд: украинцы постараются укрепить свои позиции, а грузины — улучшить результат и подняться выше в таблице.
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