Украина определилась со стадионом для матча с Грузией в Лиге наций 

Сборная Украины проведёт домашний матч против Грузии в шестом туре Лиги наций в словацком Кошице. Место проведения встречи объявила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Игра состоится 17 ноября на стадионе «Футбольная арена Кошице». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Предыдущая встреча украинцев и грузин прошла на поле Грузии и завершилась без голов — 0:0. В предстоящем матче обе команды получат возможность улучшить своё положение в группе.

До встречи с Грузией украинской сборной предстоит ещё один матч. 14 ноября команда сыграет на выезде с Северной Ирландией, после чего отправится на заключительный поединок группового этапа.

После четырёх туров Украина набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице. Сборная Грузии имеет в активе два очка и располагается на последней строчке группы.

Таким образом, предстоящая встреча имеет важное значение для обеих команд: украинцы постараются укрепить свои позиции, а грузины — улучшить результат и подняться выше в таблице.