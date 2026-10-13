Представители Холанда готовы обсудить трансфер с руководством «Барселоны»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассматривает вариант продолжения карьеры в «Барселоне». Норвежский форвард, как утверждает El Nacional, хотел бы присоединиться к каталонскому клубу и выступать в одной команде с молодым вингером Ламином Ямалем.
По сведениям издания, 26-летний футболист считает, что его этап в манчестерском клубе приближается к завершению. В связи с этим Холанд может задуматься о смене команды после окончания текущего сезона. Одним из возможных направлений для продолжения карьеры называется чемпионат Испании.
На ситуацию также может повлиять разбирательство в отношении «Манчестер Сити», связанное с предполагаемыми нарушениями финансовых правил. Возможные санкции против английского клуба, как отмечается в публикации, способны стать дополнительным фактором при принятии Холандом решения о будущем.
По информации El Nacional, представители норвежского нападающего готовы провести переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и обсудить условия потенциального трансфера. Однако на данный момент стороны не достигли конкретных договорённостей, а возможный переход остаётся лишь одним из вариантов развития событий.
Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года и стал одним из ключевых игроков команды. Возможный уход такого уровня футболиста потребовал бы от «Барселоны» серьёзной работы над трансфером, однако пока нет подтверждения, что клубы или представители игрока перешли к предметным переговорам.
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