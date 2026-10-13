ФИФА обвинили в сокрытии дополнительных выплат Инфантино на € 1,5 млн
Финансовая отчётность ФИФА оказалась в центре внимания после публикации сведений о возможных дополнительных выплатах президенту организации Джанни Инфантино. Речь идёт примерно о € 1,5 млн, которые, как утверждается, не были отражены в годовом отчёте федерации за 2024 год.
Издание Le Parisien со ссылкой на The Times сообщает, что официальный документ указывает доход Инфантино в размере € 4,6 млн. Однако журналисты обратили внимание на возможные перечисления ещё около € 1,5 млн со стороны FWC 2026 US Inc — дочерней структуры ФИФА, занимавшейся подготовкой чемпионата мира 2026 года в США.
По версии The Times, эти средства могли использоваться для покрытия расходов президента организации в Майами. При этом, как утверждается в публикации, сведения о дополнительных выплатах отсутствуют в отчётности, что вызвало вопросы к прозрачности финансовых операций ФИФА.
Бывший председатель комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро считает, что обстоятельства требуют отдельного разбирательства. Он подчеркнул, что получение дополнительных средств от связанных с федерацией компаний без раскрытия соответствующей информации может противоречить установленным правилам.
«Это явное нарушение правил, если он получает дополнительные выплаты от компаний, связанных с ФИФА, и сведения об этом не раскрываются. Устав ФИФА обязывает обеспечивать полную прозрачность», — заявил Мадуро, призвав инициировать расследование.
Это не первый случай, когда руководство ФИФА сталкивается с претензиями по поводу своей деятельности. Ранее УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ обвинили Инфантино в обмане в рамках проекта FIFA Forward Enterprise. Сама ФИФА отвергла обвинения в неправомерных действиях.
На фоне возникших вопросов Инфантино продолжает подготовку к возможному новому сроку во главе организации. Он намерен участвовать в выборах президента ФИФА, которые должны состояться 18 марта 2027 года в Рабате.
На данный момент изложенные сведения о дополнительных выплатах представлены как утверждения СМИ. Призыв Мадуро к расследованию не означает, что нарушения уже установлены: окончательные выводы должны основываться на проверке финансовых документов и обстоятельств перечислений.
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