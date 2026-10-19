Тьерри Анри и Кейт Скотт объявлены ведущими церемонии «Золотой мяч» — 2026 

Бывший нападающий «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри станет одним из ведущих юбилейной церемонии вручения «Золотого мяча» в 2026 году. Компанию французскому футболисту составит британская телеведущая Кейт Скотт. Об этом сообщает L'Équipe.

Торжественное мероприятие состоится в понедельник, 26 октября, в Лондоне. В этом году организаторы проведут 70-ю церемонию вручения престижной индивидуальной награды, которой отмечают лучших футболистов мира по итогам сезона.

Для Анри предстоящее событие станет возможностью вновь оказаться в центре внимания футбольного сообщества уже не в качестве игрока, а в роли ведущего. В период выступлений на высшем уровне француз добился значительных успехов как на клубном, так и на международном уровне. Он играл за «Арсенал» и «Барселону», а также представлял национальную команду Франции.

Сам бывший футболист положительно оценил предстоящую работу и отдельно отметил свою связь с британской столицей. По словам Анри, Лондон занимает особое место в его жизни благодаря футбольной культуре города и отношению местных болельщиков к игре.

«Для меня огромная честь стать ведущим церемонии вручения „Золотого мяча“ в этом году. Лондон — город, где я всегда чувствую себя дома. У меня глубокая связь с его футбольной культурой и местными болельщиками, поэтому совершенно естественно разделить эту сцену здесь вместе с моей близкой подругой и коллегой Кейт. Этот вечер обещает быть по-настоящему выдающимся и чествовать всё лучшее, что есть в мировом футболе», — приводит слова Анри L'Équipe.

Церемония «Золотого мяча» традиционно собирает ведущих представителей мирового футбола. В рамках мероприятия внимание будет приковано к обладателям индивидуальных наград, а также к игрокам и командам, добившимся заметных результатов в течение сезона.

Выбор Лондона в качестве места проведения и участие Анри в качестве ведущего добавят церемонии особую связь с английским футболом. Имя француза хорошо знакомо болельщикам «Арсенала», за который он выступал и с которым связан один из самых ярких периодов его игровой карьеры.