«Спартак» может выплатить «Бешикташу» ещё € 2 млн за Жедсона
Московский «Спартак» должен перечислить турецкому «Бешикташу» дополнительные € 5,2 млн за переход полузащитника Жедсона Фернандеша. Соответствующий бонус был предусмотрен соглашением между клубами и теперь подлежит выплате. Об этом сообщает Transfermarkt.
С учётом нового транша общие расходы красно-белых на приобретение португальского футболиста достигли € 25,97 млн. Таким образом, трансфер 27-летнего хавбека стал ещё дороже для московской команды, которая договорилась о его переходе летом 2025 года.
При этом финансовые обязательства «Спартака» перед стамбульским клубом могут увеличиться в дальнейшем. Согласно информации Transfermarkt, в соглашении по-прежнему предусмотрен ещё один бонус. Его размер составляет € 2 млн, однако выплата зависит от выполнения определённых спортивных условий. Какие именно показатели должны быть достигнуты для активации этой опции, не уточняется.
Жедсон Фернандеш присоединился к «Спартаку» 31 июля 2025 года. Контракт португальца с московским клубом рассчитан до 2029 года. Ранее «Бешикташ» официально сообщал, что фиксированная часть компенсации за футболиста составляет € 20 779 220, а совокупный размер предусмотренных соглашением бонусов не должен превышать € 7 272 729.
Таким образом, выплата очередного бонуса приблизила общую стоимость перехода к отметке € 26 млн. Если сработает и оставшаяся опция на € 2 млн, расходы «Спартака» на трансфер Жедсона вырастут ещё сильнее.
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