Коринтианс - Витория 20 Октября прямая трансляция
20 Октября 2026 года в 02:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 31-й тур
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Составы команд
Коринтианс
Сан-Паулу
Витория
Салвадор
Главные тренеры
|Фернандо Динис
История личных встреч
|19.04.2026
|Бразилия — Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Бразилия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|02.06.2025
|Бразилия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|05.07.2024
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|21.10.2018
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|2 : 2
|10.06.2018
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|19.08.2017
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|0 : 1
|21.05.2017
|Бразилия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|23.08.2016
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|31
|67
|2
|Палмейрас
|31
|66
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|53
|4
|Крузейро
|31
|51
|5
|Флуминенсе
|31
|51
|6
|Атлетико Минейро
|31
|50
|7
|Баия
|31
|49
|8
|Сантос
|31
|45
|9
|Сан-Паулу
|31
|42
|10
|Ред Булл Брагантино
|31
|41
|11
|Ботафого
|31
|39
|12
|Коритиба
|31
|39
|13
|Витория
|30
|36
|14
|Мирасол
|31
|36
|15
|Васко да Гама
|30
|35
|16
|Коринтианс
|30
|32
| 17
Зона вылета
|Интернасьонал
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Гремио
|31
|31
| 19
Зона вылета
|Ремо
|31
|26
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|30
|18
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