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Коринтианс - Витория 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2026 года в 02:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 31-й тур
Коринтианс
Витория

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Составы команд
Коринтианс
Сан-Паулу
Витория
Салвадор
Главные тренеры
Бразилия Фернандо Динис
История личных встреч
19.04.2026 Бразилия — Серия А 12-й тур Витория0 : 0Коринтианс
25.10.2025 Бразилия — Серия А 30-й тур Витория0 : 1Коринтианс
02.06.2025 Бразилия — Серия А 11-й тур Коринтианс0 : 0Витория
09.11.2024 Бразилия - Серия А 33-й тур Витория1 : 2Коринтианс
05.07.2024 Бразилия - Серия А 14-й тур Коринтианс3 : 2Витория
21.10.2018 Бразилия - Серия А 30-й тур Витория2 : 2Коринтианс
10.06.2018 Бразилия - Серия А 11-й тур Коринтианс0 : 0Витория
19.08.2017 Бразилия - Серия А 21-й тур Коринтианс0 : 1Витория
21.05.2017 Бразилия - Серия А 2-й тур Витория0 : 1Коринтианс
23.08.2016 Бразилия - Серия А 21-й тур Коринтианс2 : 1Витория
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3167
2 Палмейрас3166
3 Атлетико Паранаэнсе3153
4 Крузейро3151
5 Флуминенсе3151
6 Атлетико Минейро3150
7 Баия3149
8 Сантос3145
9 Сан-Паулу3142
10 Ред Булл Брагантино3141
11 Ботафого3139
12 Коритиба3139
13 Витория3036
14 Мирасол3136
15 Васко да Гама3035
16 Коринтианс3032
17
Зона вылета
Интернасьонал3132
18
Зона вылета
Гремио3131
19
Зона вылета
Ремо3126
20
Зона вылета
Шапекоэнсе3018
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Коринтианс
50%
Ничья
0%
Витория
50%

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