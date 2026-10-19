«Манчестер Сити» грозит вылет из АПЛ, а наказание может продолжиться в Чемпионшипе 

«Манчестер Сити» может столкнуться с настолько серьёзным спортивным наказанием, что потеря очков приведёт к вылету из английской Премьер-лиги. О возможных последствиях разбирательства в отношении манчестерского клуба сообщает главный спортивный обозреватель Daily Mail Оливер Холт.

По информации журналиста, руководство АПЛ стремится добиться окончательного решения по делу «горожан» ещё до завершения рассмотрения апелляции клуба. При этом вердикта по апелляции, как ожидается, не будет раньше конца января.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что предполагаемое количество снятых очков может фактически лишить «Манчестер Сити» шансов сохранить место в высшем дивизионе. В таком случае команда будет вынуждена продолжить выступления в Чемпионшипе — втором по силе футбольном турнире Англии.

Более того, последствия разбирательства могут не ограничиться одним сезоном. По сведениям Daily Mail, дополнительные санкции способны затронуть «Сити» и после понижения в классе. Таким образом, клуб рискует столкнуться с дальнейшей потерей очков уже в Чемпионшипе.

В то же время информация о возможном принудительном переводе манчестерцев в Лигу 2, четвёртый дивизион английского футбола, не подтвердилась. Согласно сведениям источников издания, наиболее вероятный сценарий предполагает вылет команды именно во второй дивизион.

Разбирательство связано с обвинениями в нарушении финансовых правил АПЛ. В начале октября независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по 114 из 115 пунктов обвинения, касающихся периода с 2009 по 2018 год.

Дело касается соблюдения финансовых требований лиги и предоставления необходимой информации. Возможные санкции способны оказать серьёзное влияние на спортивные перспективы клуба, однако конкретный размер снятия очков и окончательные условия наказания пока не определены.

На данный момент информация о неизбежном вылете «Манчестер Сити» остаётся прогнозом источников Daily Mail относительно возможных последствий разбирательства, а не подтверждённым решением о санкциях.