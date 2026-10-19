Флик объявил о возвращении Рафиньи в стартовый состав «Барселоны» на матч с «ПСЖ» 

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что Рафинья начнёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» в стартовом составе. Немецкий специалист также высказался о готовности Френки де Йонга помочь команде в предстоящей встрече. Его слова приводит AS.

«Барселона» сыграет с парижанами во вторник, 20 октября. Матч состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, а главным арбитром встречи назначен англичанин Майкл Оливер из Ашингтона.

Отвечая на вопросы о кадровой ситуации, Флик дал понять, что рассчитывает на де Йонга. Нидерландский полузащитник готов выйти на поле, а тренерский штаб рассматривает различные варианты использования футболистов с учётом имеющихся проблем с составом.

«Френки может играть, Алекс Кампос — тоже с нами. Уверен, что всё будет хорошо. Возможно, сейчас не самое подходящее время, но мы должны это принять. Надеемся, что Жюль Кунде будет готов к выходным. Завтра Рафинья будет в стартовом составе», — заявил Флик.

Отдельное внимание тренер уделил состоянию Жюля Кунде. Его возвращение ожидается к ближайшим выходным, однако окончательные сроки зависят от восстановления футболиста. До этого момента «Барселоне» придётся искать решения внутри имеющегося состава.

При этом с участием Рафиньи неопределённости больше нет: бразильский вингер выйдет с первых минут против «ПСЖ». Его возвращение в стартовый состав должно стать важным фактором для каталонцев в матче против одного из сильнейших клубов Европы.

Предстоящая встреча станет серьёзным испытанием для команды Флика на общем этапе Лиги чемпионов. «Барселоне» предстоит сыграть на выезде, где результат во многом будет зависеть от того, насколько успешно тренерский штаб справится с кадровыми трудностями.