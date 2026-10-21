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«Барселона» потеряла Ольмо перед «эль класико» с «Реалом»

Дата публикации: 21-10-2026 22:26

«Барселона» потеряла Ольмо перед «эль класико» с «Реалом» 

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо выбыл примерно на месяц после повреждения, полученного в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 против французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба в социальной сети X.

Медицинское обследование выявило у испанского футболиста травму приводящей мышцы левой ноги. Повреждение было получено в результате столкновения с соперником во время встречи с парижанами, которая завершилась поражением «Барселоны» со счётом 2:4.

«Проведённые обследования подтвердили, что у Дани Ольмо травма приводящей мышцы левой ноги, полученная в результате столкновения с соперником во время матча с „Пари Сен-Жермен“. Ожидается, что игрок пропустит около месяца», говорится в заявлении клуба.

Таким образом, Ольмо не сможет помочь каталонцам в ближайших матчах. Его отсутствие станет дополнительной проблемой для главного тренера Ханс-Дитера Флика, которому предстоит корректировать состав с учётом состояния травмированных футболистов.

Особое значение имеет предстоящая встреча с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании. «Эль класико» состоится в воскресенье, 25 октября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча запланировано на 23:00 мск.

Из-за заявленных сроков восстановления Ольмо пропустит принципиальное противостояние с мадридским клубом. Когда полузащитник сможет вернуться к полноценным тренировкам и выступлениям, будет зависеть от хода восстановления.

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