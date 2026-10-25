«Интер» перевернул матч с «Фиорентиной» и сохранил лидерство в Серии А  

Дата публикации: 25-10-2026 18:39

Миланский «Интер» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в матче 8-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане завершилась со счётом 2:1. Хозяева уступали до последних минут основного времени, но сумели забить дважды в компенсированный период и вырвать победу. Главным арбитром матча был Маурицио Мариани из Рима.

Первый гол зрители увидели лишь во втором тайме. На 65-й минуте Алехандро Хименес поразил ворота миланцев и вывел «Фиорентину» вперёд. Гости получили возможность рассчитывать на победу, тогда как «Интеру» пришлось увеличивать давление в поисках ответного мяча.

Долгое время оборона флорентийцев справлялась с атаками соперника, однако удержать преимущество до финального свистка команда не смогла. На первой компенсированной минуте, 90+1-й, Маркус Тюрам восстановил равновесие и вернул «Интер» в игру.

Развязка наступила ещё через несколько минут. На 90+8-й минуте миланцы получили право на пенальти, который уверенно реализовал Пётр Зелиньски. Его точный удар вывел хозяев вперёд и принёс команде три очка. «Фиорентина» уже не успела отыграться, и финальный свисток зафиксировал победу «Интера» со счётом 2:1.

Благодаря этому результату «Интер» сохранил лидерство в чемпионате Италии. После восьми матчей у миланского клуба 22 очка и первое место в турнирной таблице. Положение «Фиорентины» остаётся сложным: команда набрала всего четыре очка и располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «нерадзурри» 28 октября сыграют на выезде с «Венецией». «Фиорентина» проведёт домашний матч против «Аталанты» 29 октября.

Таким образом, «Интер» избежал потери очков благодаря результативной концовке, а «Фиорентина» упустила преимущество буквально за несколько минут до завершения встречи.