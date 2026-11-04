«ПСЖ» разгромил «Вильярреал» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов
«Пари Сен-Жермен» добился разгромной победы над «Вильярреалом» в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Испании и завершилась со счётом 6:0 в пользу французского клуба. Главным арбитром был Феликс Цвайер из Берлина.
Парижане практически решили исход встречи уже в начале первого тайма. На девятой минуте Жоау Невеш открыл счёт, а спустя три минуты Дезире Дуэ увеличил преимущество гостей. Ещё через минуту Сенни Маюлу довёл счёт до крупного. Четвёртый мяч «ПСЖ» забил на 17-й минуте — отличился Фабиан Руис. Французский клуб установил впечатляющее достижение: команда добралась до отметки в четыре гола быстрее всех в истории Лиги чемпионов.
После перерыва Руис вновь поразил ворота хозяев, оформив дубль на 50-й минуте. Окончательный результат установил Давид Боли: защитник вышел на замену и забил на 79-й минуте. Для 17-летнего футболиста этот мяч стал первым в составе парижского клуба.
Российский вратарь Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и помог «ПСЖ» сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Парижская команда выиграла все четыре стартовых матча общего этапа и с 12 очками возглавляет таблицу, в которой выступают 36 клубов. «Вильярреал» после четырёх туров имеет в активе одну победу и три поражения. Испанский клуб занимает 29-е место.
«ПСЖ» защищает титул победителя Лиги чемпионов. В финале предыдущего розыгрыша сезона-2025/2026 парижане обыграли лондонский «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.
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