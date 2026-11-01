Акрон - ЦСКА 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа D. 6-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Акрон Тольятти ЦСКА Москва Главные тренеры Срджан Благоевич Дмитрий Игоревич Игдисамов История личных встреч 28.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 2 18.08.2026 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 0 : 1 04.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 2 22.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 1 21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур 3 : 2 24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 1 12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 1 : 1 5 : 4 16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 2 24.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 5 13 2 Оренбург 5 10 3 Рубин 5 4 4 Родина 5 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 5 10 2 Динамо М 5 9 3 Факел 5 6 4 Ахмат 5 5 Группа C № Команда И О 1 Зенит 5 14 2 Крылья Советов 5 9 3 Балтика 5 6 4 Динамо Мх 5 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 5 12 2 ЦСКА 5 8 3 Акрон 5 7 4 Локомотив М 5 3