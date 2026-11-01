Акрон - ЦСКА 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Акрон
Тольятти
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
|28.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|18.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|04.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|22.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|3 : 2
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|13
|2
|Оренбург
|5
|10
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Родина
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|10
|2
|Динамо М
|5
|9
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|14
|2
|Крылья Советов
|5
|9
|3
|Балтика
|5
|6
|4
|Динамо Мх
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|5
|12
|2
|ЦСКА
|5
|8
|3
|Акрон
|5
|7
|4
|Локомотив М
|5
|3
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