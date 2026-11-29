Дата публикации: 29-11-2026 18:53

В лондонском «Челси», похоже, решили нарушить главную традицию клуба — увольнять тренера при первых же проблемах. Несмотря на то, что команда Хаби Алонсо превратилась в «американские горки» (только вниз), руководство сохраняет ледяное спокойствие.

«Проект рассчитан на годы»

По информации инсайдера The Touchline в социальной сети X, боссы «синих» не собираются нажимать на кнопку паники. В клубе по-прежнему верят в долгосрочную перспективу испанца и готовы дать ему время.

Это выглядит либо как невероятное терпение, либо как осознание того, что состав «Челси» настолько разбалансирован, что даже Гвардиола не разобрался бы там за полгода. Напомним, Алонсо пришёл только минувшим летом и подписал контракт до 2030 года. Увольнять тренера с таким сроком — значит признать, что трансферная политика последних лет снова превратилась в тыкву.

Статистика, от которой болит голова

Чтобы понять, почему фанаты «Челси» уже зажигают файеры, достаточно взглянуть на цифры:

- 12 матчей в АПЛ сыграно.

- 16 очков в активе.

- 8-е место в таблице.

- 4 поражения в 5 последних играх.

Команда, которая тратит сотни миллионов евро каждое лето, сейчас играет на уровне «Брайтона» или «Астон Виллы» в их худшие дни. Хаби Алонсо пытается поставить свой фирменный футбол с высоким прессингом, но пока игроки напоминают лебедя, рака и щуку, которые периодически забывают, в какие ворота нужно бить.

Контракт как щит

Главное оружие Алонсо в этой ситуации — его договор. До 2030 года ещё очень долго. Выплата неустойки за разрыв такого контракта обойдётся «Челси» в сумму, на которую можно купить парочку неплохих форвардов. Руководство понимает: проще дать Хаби доработать до зимы, чем снова платить тренеру за то, чтобы он сидел дома.

Итог

«Челси» тонет, но капитан Хаби Алонсо всё ещё стоит у штурвала, а владельцы подают ему спасательные круги в виде «кредитов доверия». Восьмое место и серия поражений — это не то, на что рассчитывали в Лондоне, но, видимо, в этот раз они действительно решили строить команду, а не просто менять лица на бровке каждые три месяца. Главное, чтобы сам Алонсо не попросил «забрать его отсюда» раньше срока.