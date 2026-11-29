Дата публикации: 29-11-2026 19:12

В то время как «Интер» методично уничтожал «Дженоа» на «Сан-Сиро» (итоговый счёт — 4:0), нападающий Маркус Тюрам думал не только о турнирной таблице, но и о видеоиграх. Свой гол французский форвард посвятил главной героине самой ожидаемой игры десятилетия — GTA 6.

Как это было

Матч против «грифонов» складывался для «нерадзурри» слишком легко. Когда счёт стал крупным, Тюрам решил развлечь публику:

1. Жест: После забитого мяча он показал пальцами латинскую букву L.

2. Разъяснение: Позже в социальных сетях футболист опубликовал фото празднования с подписью «Lucia», прикрепив эмодзи в виде сердца.

3. Теги: Тюрам не поленился отметить официальный аккаунт Rockstar Games (разработчиков игры) и фанатский паблик, посвящённый Лусии.

Почему это важно?

Для тех, кто не следит за игровой индустрией: Лусия — это первая в истории франшизы GTA женщина-протагонист (действующая в паре с парнем по имени Джейсон).

- Релиз: Игра вышла на PS5 и Xbox Series буквально на днях — в четверг, 19 ноября.

- Успех: GTA 6 бьёт все рекорды. Сборы игры уже превысили $3,79 млрд. Это больше, чем заработали все «Мстители» или «Аватары» в прокате.

Контекст матча

Сама игра на «Джузеппе Меацца» превратилась в тренировку для «Интера»:

- 19-я минута: Лаутаро открывает счёт.

- 40-я минута: Тюрам удваивает.

- 45+3: Сучич с пенальти делает 3:0.

- 54-я минута: Тюрам оформляет дубль (и вспоминает про Лусию).

Итог

Маркус Тюрам показал, что современные футболисты — это не просто спортсмены, а полноценные представители Gen Z (или близкие к ним). Пока «Интер» громит соперников в Серии А, их форвард успевает хайповать на главном культурном событии года. Теперь фанаты GTA 6 будут болеть за «Интер» хотя бы ради того, чтобы увидеть букву L после очередного гола Тюрама.