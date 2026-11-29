Дата публикации: 29-11-2026 18:57

Испанский юрист Карлос де Пабло, специализирующийся на правах человека и спортивном праве, камня на камне не оставил от руководства «Атлетико» и «Барселоны». В интервью Sport.es он разложил по полочкам летний конфликт вокруг Хулиана Альвареса, назвав игрока «жертвой», а клубы — организациями, нарушившими базовые права работника.

«Полюбили друг друга и пообедали»

Де Пабло с иронией прошёлся по лицемерию боссов:

«Советы директоров, которые месяцами уничтожали друг друга в СМИ из-за Хулиана Альвареса, в день очного матча встретились, уладили проблемы, снова полюбили друг друга и вместе пообедали, словно ничего не произошло. А затем начинается игра — и мы видим Хулиана Альвареса, которому плохо».

Юрист подчеркнул: пока руководители жмут руки на VIP-трибуне, футболист остаётся в ситуации «травли и моббинга». Для де Пабло это классический пример того, как в современном футболе интересы корпораций ставятся выше прав человека.

€ 500 миллионов — это «кабала»

Особое внимание юрист уделил финансовым условиям контракта аргентинца:

1. Отступные: Пункт в € 500 млн он назвал «абсолютно непропорциональным, кабальным и несправедливым». По его мнению, это не защита актива, а попытка приковать работника к батарее.

2. Рыночная цена: Де Пабло оценивает реальную стоимость Альвареса в € 85–120 млн.

3. Вина «Реала»: Публичное предложение «сливочных» в € 150 млн (которое, вероятно, было лишь политическим ходом Флорентино Переса) искусственно задрало ценник, сделав переход невозможным.

Статья 50: как сбежать от «Атлетико»

Юрист напомнил, что у Альвареса были законные рычаги давления. Он мог расторгнуть контракт в одностороннем порядке:

- Выплата компенсации: Игрок имеет право уйти, заплатив сумму, которую в случае спора определит суд (и она точно не будет 500 миллионов).

- Статья 50 Трудового статута: Альварес мог разорвать договор из-за нарушения со стороны клуба. Регулярные заявления гендиректора «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля Марина в стиле «он никогда не перейдёт в "Барсу"» — это прямое давление на свободу передвижения работника.

«Завтра это пригодится Мбаппе»

Де Пабло честно признал, что его слова не понравятся ни «Атлетико», ни «Барселоне». Более того, он уколол каталонцев:

«Я знаю, что "Барселона" вряд ли поддержала бы Альвареса, если бы он сам расторг контракт. Но для меня это неважно. Завтра эти же аргументы могут пригодиться Килиану Мбаппе или Ламину Ямалю».

Юрист ставит вопрос принципа: сегодня Альварес, завтра — любой другой игрок. Если не соблюдать трудовые права звёзд, футбол превратится в рабство.

Итог

Пока фанаты спорят, кто предатель, а кто нет, юристы смотрят на это иначе. Для Карлоса де Пабло Хулиан Альварес — это «жертва», чьи права были нарушены ради спокойного обеда двух президентов. И этот прецедент, по его словам, аукнется всей футбольной системе.