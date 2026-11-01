Депортиво - Барселона 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания), вместимость: 34611
29 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Лео Роман
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|21
|пз
|Марио Сориано
|6
|пз
|Марк Касадо
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|32
|нп
|Бил Нсонго
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|18
|зщ
|Херард Мартин
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|21
|пз
|Френки де Йонг
|20
|пз
|Дани Ольмо
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|17
|пз
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Антонио Идальго Морилья
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|29.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 4
|17.12.2017
|Испания - Примера
|16-й тур
|4 : 0
|12.03.2017
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|15.10.2016
|Испания - Примера
|8-й тур
|4 : 0
|20.04.2016
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 8
|12.12.2015
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 2
|23.05.2015
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|18.01.2015
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 4
|09.03.2013
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 0
|21.10.2012
|Испания - Примера
|8-й тур
|4 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|31
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Расинг
|14
|20
|7
|Севилья
|13
|19
|8
|Атлетик Б
|12
|16
|9
|Алавес
|13
|16
|10
|Эспаньол
|13
|15
|11
|Депортиво
|13
|15
|12
|Вильярреал
|13
|15
|13
|Осасуна
|13
|15
|14
|Сельта
|13
|13
|15
|Валенсия
|13
|12
|16
|Хетафе
|13
|12
|17
|Райо Вальекано
|12
|12
| 18
Зона вылета
|Леванте
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Эльче
|13
|11
| 20
Зона вылета
|Малага
|13
|5
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