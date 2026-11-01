Пюник - Арарат 29 Ноября прямая трансляция
29 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Пюник
Ереван
Арарат
Ереван
История личных встреч
|21.08.2026
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|18.04.2026
|Армения — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|17.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 2
|02.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|28.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|17.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|11.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|14
|37
| 2
Лига конференций
|Пюник
|14
|32
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|13
|32
|4
|Алашкерт
|14
|25
|5
|Сардарапат
|14
|21
|6
|Урарту
|13
|19
|7
|Ширак
|14
|17
|8
|Арарат
|14
|12
|9
|БКМА
|14
|12
|10
|Сюник
|14
|11
|11
|Ван
|14
|11
| 12
Зона вылета
|Гандзасар
|14
|3
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