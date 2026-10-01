Азербайджан - Лихтенштейн (01.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 1 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Азербайджан и Лихтенштейн. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Кристиан-Петру Чиохирка. Игра прошла на стадионе «Tofiq Bəhramov» в городе Баку.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Азербайджан (схема 4-2-3-1): Эмиль Балаев, Теллур Муталлимов, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Торал Байрамов, Абдуллах Хайбулаев, Эмин Махмудов, Махир Эмрели, Рахим Садыхов, Вюсал Искендерли, Муса Гурбанлы.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лихтенштейн на сегодняшнюю встречу: Беньямин Бюхель, Николас Хаслер, Йонас Вайссенхофер, Ларс Трабер, Йенс Хофер, Максимилиан Гёппель, Арон Селе, Марсель Бюхель, Алессио Хаслер, Кенни Киндле, Алессандро Ло Руссо.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 40-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кенни Киндле (Лихтенштейн).

На 41-й минуте в карточку арбитра попал Ларс Трабер (Лихтенштейн).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Лихтенштейн поле покинул Кенни Киндле, а вместо него вышел Фабио Луке Нотаро.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рахим Садыхов на поле появился Алексей Исаев (Азербайджан).

На 46-й минуте в составе Азербайджан поле покинул Теллур Муталлимов, а вместо него вышел Рюфат Аббасов.

На 47-й минуте предупреждение получил Алессио Хаслер (Лихтенштейн).

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Махир Эмрели (Азербайджан).

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эмин Махмудов на поле появился Айхан Гусейнов (Азербайджан).

На 59-й минуте в составе Азербайджан поле покинул Муса Гурбанлы, а вместо него вышел Руфат Абдуллазада.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алессандро Ло Руссо на поле появился Флориан Алльгауэр (Лихтенштейн).

На 75-й минуте в составе Азербайджан поле покинул Вюсал Искендерли, а вместо него вышел Эдгар Адильханов.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алессио Хаслер на поле появился Эмануэль Цюнд (Лихтенштейн).

На 77-й минуте в составе Лихтенштейн поле покинул Арон Селе, а вместо него вышел Андрин Нетцер.

На 80-й минуте предупреждение получил Торал Байрамов (Азербайджан).

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марсель Бюхель на поле появился Северин Шлегель (Лихтенштейн).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Азербайджан и Лихтенштейн завершился вничью со счетом 0:0.

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