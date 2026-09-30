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Чехия - Англия (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Дата публикации: 30-09-2026

Чехия - Англия (29.09.2026)

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Чехия и Англия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Чехия (схема 4-2-3-1): Антонин Кински, Мартин Витик, Робин Гранач, Ладислав Крейчий, Ондржей Змрзлы, Алекс Крал, Михал Садилек, Адам Карабец, Павел Шульц, Матей Радоста, Адам Гложек.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Англия на сегодняшнюю встречу: Джеймс Траффорд, Трент Александер-Арнольд, Джаррад Брантуэйт, Марк Гехи, Льюис Холл, Алекс Скотт, Эллиот Андерсон, Букайо Сака, Джуд Беллингем, Энтони Гордон, Гарри Кейн.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Чехия и Англия завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Англия.

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