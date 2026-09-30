Испания - Хорватия (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Испания и Хорватия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Испания (схема 4-2-3-1): Унаи Симон, Марк Пубиль, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Алекс Баэна, Ферран Торрес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Хорватия на сегодняшнюю встречу: Доминик Ливакович, Иван Смольчич, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Йосип Мишич, Матео Ковачич, Марко Пашалич, Петар Сучич, Мартин Батурина, Анте Будимир.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Испания и Хорватия завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Испания.

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