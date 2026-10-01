Аргентина - Боливия (01.10.2026) | Товарищеский матч 2026

В четверг, 1 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Аргентина и Боливия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 03:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джон Александр Оспина Лондоно. Игра прошла на стадионе «Марио Альберто Кемпес» в городе Кордова.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Аргентина (схема 4-4-2): Эмилиано Мартинес, Агустин Гиай, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Роман Вега, Нико Пас, Эсекиэль Паласиос, Алексис Мак Аллистер, Джанлука Престианни, Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Боливия на сегодняшнюю встречу: Гильермо Вискарра, Марсело Торрес, Эфраин Моралес, Диего Арройо, Йомар Роча, Робсон Матеус, Эктор Куэльяр, Рамиро Вака, Роберто Фернандес, Мигелито, Хесус Марауде.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 19-й минуте матча команда Аргентина открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Лаутаро Мартинес. Счет стал 1:0.

На 29-й минуте поединка команда Аргентина сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Нико Пас. Счет стал 2:0.

На 43-й минуте в составе Боливия последовала вынужденная замена: Диего Арройо уступил место Леонардо Вивиани.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рамиро Вака на поле появился Хосе Флорес (Боливия).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 50-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Мигелито (Боливия).

На 54-й минуте поединка команда Аргентина сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Кристиан Ромеро. Счет стал 3:0.

На 56-й минуте в составе Аргентина поле покинул Кристиан Ромеро, а вместо него вышел Леонардо Балерди.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джанлука Престианни на поле появился Валентин Барко (Аргентина).

На 56-й минуте в составе Аргентина поле покинул Нико Пас, а вместо него вышел Франко Мастантуоно.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Робсон Матеус на поле появился Оскар Лопес (Боливия).

На 74-й минуте в составе Аргентина поле покинул Алексис Мак Аллистер, а вместо него вышел Эсекьель Фернандес.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Агустин Гиай на поле появился Сантьяго Симон (Аргентина).

На 75-й минуте в составе Аргентина поле покинул Лаутаро Мартинес, а вместо него вышел Хосе Лопес.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лисандро Мартинес на поле появился Лионель Флорес (Аргентина).

На 81-й минуте в составе Аргентина поле покинул Эсекиэль Паласиос, а вместо него вышел Валентин Гомес.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роберто Фернандес на поле появился Диего Даниэль Медина Роман (Боливия).

На 83-й минуте в составе Боливия поле покинул Эктор Куэльяр, а вместо него вышел Рай Лима.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хесус Марауде на поле появился Луис Акин (Боливия).

На 83-й минуте в составе Боливия поле покинул Мигелито, а вместо него вышел Хосе Мартинес.

На 86-й минуте поединка команда Аргентина сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Хосе Лопес. Счет стал 4:0.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Аргентина и Боливия завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Аргентина.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!