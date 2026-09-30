Словакия - Казахстан (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Словакия и Казахстан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Словакия (схема 4-3-3): Доминик Грейф, Иван Шранц, Милан Шкриньяр, Адам Оберт, Давид Ганцко, Томаш Суслов, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда, Адриан Капралик, Давид Стрелец, Лукаш Гараслин.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Казахстан на сегодняшнюю встречу: Стас Покатилов, Александр Мрынский, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Динмухамед Караман, Исламбек Куат, Георгий Жуков, Жасулан Амир, Артур Шушеначев, Галымжан Кенжебек.

Итог встречи

Прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Словакия и Казахстан завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Словакия.

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