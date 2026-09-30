04:05 ()
Свернуть список

Шотландия - Швейцария (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Дата публикации: 30-09-2026

Шотландия - Швейцария (29.09.2026)

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Шотландия и Швейцария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Шотландия (схема 3-4-1-2): Ангус Ганн, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Стивен Уэлш, Аарон Хики, Билли Гилмор, Льюис Фергюсон, Энди Робертсон, Джон Макгинн, Робби Ур, Оли Макберни.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Швейцария на сегодняшнюю встречу: Грегор Кобель, Закари Атекаме, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ардон Яшари, Ремо Фройлер, Фабиан Ридер, Йохан Манзамби, Дан Ндойе, Зеки Амдуни.

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Шотландия и Швейцария завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Швейцария.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!

Социальные комментарии Cackle
  • Словакия - Казахстан (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Словакия - Казахстан (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    29 сентября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Словения - Северная Македония (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Словения - Северная Македония (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    29 сентября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Люксембург - Исландия (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Люксембург - Исландия (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    29 сентября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Сан-Марино - Албания (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Сан-Марино - Албания (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    29 сентября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Болгария - Эстония (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Болгария - Эстония (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    29 сентября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close