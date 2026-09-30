Шотландия - Швейцария (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Шотландия и Швейцария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Шотландия (схема 3-4-1-2): Ангус Ганн, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Стивен Уэлш, Аарон Хики, Билли Гилмор, Льюис Фергюсон, Энди Робертсон, Джон Макгинн, Робби Ур, Оли Макберни.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Швейцария на сегодняшнюю встречу: Грегор Кобель, Закари Атекаме, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ардон Яшари, Ремо Фройлер, Фабиан Ридер, Йохан Манзамби, Дан Ндойе, Зеки Амдуни.

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Шотландия и Швейцария завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Швейцария.

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