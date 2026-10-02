Мальта - Гибралтар (01.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 1 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Мальта и Гибралтар. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Антони Бандич. Игра прошла на стадионе «National Stadium Ta' Qali» в городе Та-Кали.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Мальта (схема 4-2-3-1): Генри Бонелло, Хуан Карлос Корбалан, Курт Шоу, Энрико Пепе, Райан Камензули, Мэттью Гилломье, Александр Сатариано, Джозеф Мбонг, Тедди Теума, Ильяс Шуареф, Ирвин Кардона.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Гибралтар на сегодняшнюю встречу: Джейлан Хэнкинс, Итан Джолли, Дэн Бент, Бернарду Лопеш, Джулиан Валарино, Грэм Торрилья, Карлос Ричардс, Киан Ронан, Николас Позо, Джеймс Сканлон, Тиджай Де Барр.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 22-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Грэм Торрилья (Гибралтар).

На 53-й минуте матча команда Мальта открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джозеф Мбонг. Счет стал 1:0.

На 61-й минуте поединка команда Гибралтар сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Джеймс Сканлон. Счет стал 1:1.

На 63-й минуте в карточку арбитра попал Ильяс Шуареф (Мальта).

На 72-й минуте предупреждение получил Джозеф Мбонг (Мальта).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 73-й минуте в составе Мальта поле покинул Джозеф Мбонг, а вместо него вышел Пол Мбонг.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Сатариано на поле появился Брэндон Пайбер (Мальта).

На 82-й минуте в составе Мальта поле покинул Тедди Теума, а вместо него вышел Кийон Эвурум.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Позо на поле появился Хан Стивенс (Гибралтар).

На 88-й минуте в составе Мальта поле покинул Хуан Карлос Корбалан, а вместо него вышел Андреа Заммит.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Курт Шоу на поле появился Зак Мускат (Мальта).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Зак Мускат (Мальта).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Мальта и Гибралтар завершился вничью со счетом 1:1.

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