Уэльс - Норвегия (01.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 1 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Уэльс и Норвегия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Алехандро Эрнандес. Игра прошла на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум» в городе Кардифф.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Уэльс (схема 4-2-3-1): Дэнни Уорд, Неко Уильямс, Бен Кабанго, Бен Дэвис, Джей Дасилва, Джордан Джеймс, Итан Ампаду, Дэниел Джеймс, Лиам Каллен, Сорба Томас, Льюис Кумас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Норвегия на сегодняшнюю встречу: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Айер, Торбьерн Хеггем, Давид Мёллер Вольф, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Фредрик Эурснес, Оскар Бобб, Эрлинг Холанд, Андреас Шельдеруп.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 11-й минуте матча команда Норвегия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Оскар Бобб. Счет стал 0:1.

На 16-й минуте в составе Норвегия последовала вынужденная замена: Юлиан Рюэрсон уступил место Маркус Педерсен.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 37-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джордан Джеймс (Уэльс).

На 38-й минуте поединка команда Уэльс сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Дэниел Джеймс. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фредрик Эурснес на поле появился Тело Аасгаард (Норвегия).

На 46-й минуте Торбьерн Хеггем (Норвегия) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 48-й минуте поединка команда Уэльс сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Неко Уильямс. Счет стал 2:1.

На 49-й минуте в составе Норвегия поле покинул Оскар Бобб, а вместо него вышел Лео Эстигор.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давид Мёллер Вольф на поле появился Йёрген Странд Ларсен (Норвегия).

На 75-й минуте в составе Норвегия поле покинул Андреас Шельдеруп, а вместо него вышел Антонио Нуса.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джордан Джеймс на поле появился Джош Шиэн (Уэльс).

На 76-й минуте в составе Уэльс поле покинул Лиам Каллен, а вместо него вышел Джоэл Колвилл.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дэниел Джеймс на поле появился Бреннан Джонсон (Уэльс).

На 85-й минуте в составе Уэльс поле покинул Льюис Кумас, а вместо него вышел Марк Харрис.

На 90-й минуте предупреждение получил Сорба Томас (Уэльс).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Мартин Эдегор (Норвегия).

На 90-й минуте предупреждение получил Итан Ампаду (Уэльс).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Уэльс и Норвегия завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Уэльс.

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