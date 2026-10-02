Греция - Нидерланды (01.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 1 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Греция и Нидерланды. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Марко Гуида. Игра прошла на стадионе «Стадион Тумба» в городе Салоники.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Греция (схема 4-4-2): Константинос Цолакис, Манолис Салиакас, Константинос Мавропанос, Панайотис Рецос, Костас Цимикас, Константинос Каретсас, Димитрис Курбелис, Атанасиос Андруцос, Христос Дзолис, Вангелис Павлидис, Фотис Иоаннидис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Нидерланды на сегодняшнюю встречу: Барт Вербрюгген, Дензел Думфрис, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Микки ван де Вен, Джоуи Веерман, Квинтен Тимбер, Крисенсио Саммервилл, Гус Тиль, Рубен ван Боммел, Мекс Меердинк.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 18-й минуте в составе Греция последовала вынужденная замена: Христос Дзолис уступил место Йоргос Масурас.

На 23-й минуте матча команда Греция открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Фотис Иоаннидис. Счет стал 1:0.

На 45-й минуте поединка команда Греция сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Йоргос Масурас. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рубен ван Боммел на поле появился Ноа Ланг (Нидерланды).

На 46-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Гус Тиль, а вместо него вышел Тиджани Рейндерс.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Квинтен Тимбер на поле появился Райан Гравенберх (Нидерланды).

На 59-й минуте поединка команда Нидерланды сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Вирджил ван Дейк. Счет стал 2:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 67-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Константинос Цолакис (Греция).

На 70-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Мекс Меердинк, а вместо него вышел Джошуа Зиркзе.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фотис Иоаннидис на поле появился Эндрюс Тетте (Греция).

На 71-й минуте в составе Греция поле покинул Вангелис Павлидис, а вместо него вышел Христос Зафейрис.

На 76-й минуте в карточку арбитра попал Манолис Салиакас (Греция).

На 76-й минуте предупреждение получил Ноа Ланг (Нидерланды).

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юрриен Тимбер на поле появился Дживай Зехиел (Нидерланды).

На 83-й минуте в составе Греция поле покинул Атанасиос Андруцос, а вместо него вышел Анастасиос Дувикас.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Константинос Каретсас на поле появился Яннис Михаилидис (Греция).

На 89-й минуте поединка команда Нидерланды сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Тиджани Рейндерс. Счет стал 2:2.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Греция и Нидерланды завершился вничью со счетом 2:2.

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