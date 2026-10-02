Германия - Сербия (01.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 1 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Германия и Сербия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эспен Эскос. Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в городе Мюнхен.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Германия (схема 4-4-2): Йонас Урбиг, Филипп Трой, Малик Тшау, Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт, Серж Гнабри, Александар Павлович, Том Бишоф, Дерри Шерхант, Ник Вольтемаде, Флориан Вирц.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сербия на сегодняшнюю встречу: Джордже Петрович, Коста Неделькович, Страхиня Эракович, Неманья Гудель, Срджан Бабич, Филип Костич, Андрия Живкович, Неманья Максимович, Стефан Джодич, Душан Тадич, Лука Йович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Veljko Paunović (Сербия).

На 39-й минуте матча команда Германия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Том Бишоф. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Германия поле покинул Серж Гнабри, а вместо него вышел Саид Эль-Мала.

На 61-й минуте поединка команда Германия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Флориан Вирц. Счет стал 2:0.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрия Живкович на поле появился Лазар Самарджич (Сербия).

На 67-й минуте в составе Сербия поле покинул Страхиня Эракович, а вместо него вышел Страхиня Павлович.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Стефан Джодич на поле появился Михайло Цветкович (Сербия).

На 67-й минуте в составе Сербия поле покинул Душан Тадич, а вместо него вышел Саша Лукич.

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Неманья Гудель (Сербия).

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дерри Шерхант на поле появился Бамбасе Конте (Германия).

На 77-й минуте в составе Германия поле покинул Ник Вольтемаде, а вместо него вышел Йонатан Буркардт.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Том Бишоф на поле появился Мика Баур (Германия).

На 79-й минуте предупреждение получил Неманья Максимович (Сербия).

На 88-й минуте в составе Германия поле покинул Александар Павлович, а вместо него вышел Витали Янельт.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Неманья Максимович на поле появился Василий Костов (Сербия).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Германия и Сербия завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Германия.

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