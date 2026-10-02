Ирландия - Австрия (01.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 1 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ирландия и Австрия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Аллард Линдхаут. Игра прошла на стадионе «Авива Стэдиум» в городе Дублин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ирландия (схема 3-4-2-1): Куивин Келлехер, Дара О’Ши, Джон Иган, Лиам Скейлз, Джеймс Абанква, Финн Азаз, Конор Ковентри, Райан Мэннинг, Джек Мойлан, Адам Ида, Трой Пэрротт.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Австрия на сегодняшнюю встречу: Флориан Вигеле, Штефан Пош, Давид Аффенгрубер, Филипп Линхарт, Филипп Мвене, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Патрик Виммер, Карни Чукуэмека, Романо Шмид, Саша Калайджич.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 12-й минуте матча команда Ирландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Трой Пэрротт. Счет стал 1:0.

На 45-й минуте поединка команда Ирландия сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Трой Пэрротт. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Австрия поле покинул Давид Аффенгрубер, а вместо него вышел Максимилиан Вёбер.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Зайвальд на поле появился Конрад Лаймер (Австрия).

На 46-й минуте в составе Австрия поле покинул Карни Чукуэмека, а вместо него вышел Михаэль Грегорич.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 60-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джеймс Абанква (Ирландия).

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лиам Скейлз на поле появился Лиам Китчинг (Ирландия).

На 63-й минуте в составе Ирландия поле покинул Адам Ида, а вместо него вышел Джейсон Моламби.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Романо Шмид на поле появился Александр Прасс (Австрия).

На 71-й минуте поединка команда Австрия сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Александр Прасс. Счет стал 2:1.

На 75-й минуте в составе Ирландия поле покинул Джеймс Абанква, а вместо него вышел Джейк О'Брайен.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Трой Пэрротт на поле появился Чипье Огбене (Ирландия).

На 77-й минуте поединка команда Австрия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Михаэль Грегорич. Счет стал 2:2.

На 82-й минуте в карточку арбитра попал Райан Мэннинг (Ирландия).

На 85-й минуте предупреждение получил Максимилиан Вёбер (Австрия).

На 86-й минуте в составе Ирландия поле покинул Джек Мойлан, а вместо него вышел Томас Кэннон.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ирландия и Австрия завершился вничью со счетом 2:2.

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