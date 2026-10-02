Израиль - Косово (01.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 1 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Израиль и Косово. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Раду Мариан Петреску. Игра прошла на стадионе «Надьердеи Стадион» в городе Дебрецен.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Израиль (схема 3-4-2-1): Ассаф Цур, Идан Нахмиас, Раз Шломо, Никита Стоянов, Анан Халаили, Элиэль Перец, Этан Азулай, Лиэль Абада, Дор Перец, Манор Соломон, Тай Барибо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Косово на сегодняшнюю встречу: Амир Саипи, Мергим Войвода, Илир Красники, Лумбард Деллова, Эрмаль Красничи, Вальмир Матоши, Дион Какури, Милот Авдилы, Фисник Аслани, Мухаррем Яшари, Альбион Ррахмани.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Косово поле покинул Милот Авдилы, а вместо него вышел Дион Галлапени.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дион Какури на поле появился Леон Авдуллаху (Косово).

На 59-й минуте в составе Косово поле покинул Мухаррем Яшари, а вместо него вышел Велдин Ходжа.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альбион Ррахмани на поле появился Милот Рашица (Косово).

На 69-й минуте в составе Израиль поле покинул Тай Барибо, а вместо него вышел Дор Тургеман.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лиэль Абада на поле появился Илай Фейнгольд (Израиль).

На 73-й минуте в составе Израиль поле покинул Этан Азулай, а вместо него вышел Оскар Глух.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вальмир Матоши на поле появился Эдон Жегрова (Косово).

На 77-й минуте в составе Израиль поле покинул Анан Халаили, а вместо него вышел Эли Даса.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дор Перец на поле появился Габи Каниховски (Израиль).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Израиль и Косово завершился вничью со счетом 0:0.

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