Дания - Португалия (01.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 1 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Дания и Португалия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Николай Балакін. Игра прошла на стадионе «Паркен» в городе Копенгаген.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Дания (схема 4-2-3-1): Мадс Хермансен, Расмус Кристенсен, Йоаким Андерсен, Оливер Провстгаард, Йоаким Меле, Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Адам Дагим, Миккель Дамсгор, Мохамед Дарами, Расмус Хёйлунн.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Португалия на сегодняшнюю встречу: Диогу Кошта, Жуан Канселу, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Нуну Мендеш, Рубен Невеш, Витинья, Педру Нету, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Гонсалу Рамуш.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Jorge Jesus (Португалия).

На 13-й минуте матча команда Португалия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Жуан Канселу. Счет стал 0:1.

На 23-й минуте поединка команда Дания сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Миккель Дамсгор. Счет стал 1:1.

На 25-й минуте поединка команда Португалия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Гонсалу Рамуш. Счет стал 1:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Дания поле покинул Адам Дагим, а вместо него вышел Густав Исаксен.

На 53-й минуте поединка команда Дания сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Расмус Хёйлунн. Счет стал 2:2.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жуан Канселу на поле появился Диогу Далот (Португалия).

На 63-й минуте в составе Португалия поле покинул Рафаэл Леау, а вместо него вышел Франсишку Тринкан.

На 67-й минуте поединка команда Португалия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Витинья. Счет стал 2:3.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мортен Юльманн на поле появился Виктор Фрохолдт (Дания).

На 79-й минуте в карточку арбитра попал Мохамед Дарами (Дания).

На 80-й минуте в составе Дания поле покинул Йоаким Меле, а вместо него вышел Николас Нартей.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гонсалу Рамуш на поле появился Жуан Невеш (Португалия).

На 81-й минуте в составе Португалия поле покинул Педру Нету, а вместо него вышел Жуан Феликс.

На 82-й минуте предупреждение получил Рубен Невеш (Португалия).

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Миккель Дамсгор на поле появился Каспер Хёг (Дания).

На 87-й минуте поединка команда Португалия сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Жуан Феликс. Счет стал 2:4.

На 90-й минуте в составе Португалия поле покинул Бруну Фернандеш, а вместо него вышел Томаш Араужо.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Дания и Португалия завершился с итоговым счетом 2:4 в пользу команды Португалия.

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