Казахстан - Молдова (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 2 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Казахстан и Молдавия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мариан Барбу. Игра прошла на стадионе «Астана Арена» в городе Астана.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Казахстан (схема 4-2-3-1): Александр Заруцкий, Александр Мрынский, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Рамазан Оразов, Динмухамед Караман, Елхан Астанов, Бауыржан Исламхан, Галымжан Кенжебек, Рамазан Каримов.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Молдавия на сегодняшнюю встречу: Думитру Челядник, Иоан-Калин Ревенко, Владислав Бабогло, Юрие Иову, Михаил Герасименков, Олег Рябчук, Владимир Фрате, Вадим Рацэ, Серджиу Перчун, Петру Попеску, Ники Клещенко.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 45-й минуте матча команда Молдавия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ники Клещенко. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Казахстан поле покинул Рамазан Оразов, а вместо него вышел Еркин Тапалов.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Елхан Астанов на поле появился Азамат Туякбаев (Казахстан).

На 46-й минуте в составе Молдавия поле покинул Владимир Фрате, а вместо него вышел Никита Моцпан.

На 50-й минуте поединка команда Молдавия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Петру Попеску. Счет стал 0:2.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ники Клещенко на поле появился Виктор Стина (Молдавия).

На 59-й минуте в составе Казахстан поле покинул Рамазан Каримов, а вместо него вышел Артур Шушеначев.

На 64-й минуте поединка команда Казахстан сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Нуралы Алип. Счет стал 1:2.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Мрынский на поле появился Наурызбек Жагоров (Казахстан).

На 74-й минуте в составе Казахстан поле покинул Темирлан Ерланов, а вместо него вышел Сергей Малый.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Олег Рябчук на поле появился Михаил Штефан (Молдавия).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 80-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Галымжан Кенжебек (Казахстан).

На 86-й минуте в составе Молдавия поле покинул Иоан-Калин Ревенко, а вместо него вышел Овидиу Давид.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вадим Рацэ на поле появился Даниэль Думбравану (Молдавия).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Ян Вороговский (Казахстан).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Казахстан и Молдавия завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Молдавия.

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