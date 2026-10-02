Кипр - Армения (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 2 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Кипр и Армения. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мохаммад Аль-Эмара. Игра прошла на стадионе «Стадион ГСП» в городе Никосия.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Кипр (схема 4-2-3-1): Фабиано, Леонидас Кономис, Гектор Киприану, Николас Панайоту, Костас Пилеас, Панайотис Андреу, Григорис Кастанос, Лоизос Лоизу, Маркус Эдвардс, Андроникос Какуллис, Иоаннис Питтас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Армения на сегодняшнюю встречу: Арсен Бегларян, Эрик Пилоян, Эрик Симонян, Георгий Арутюнян, Артём Бандикян, Карлен Оганнисян, Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян, Эдгар Севикян, Гор Манвелян, Артур Миранян.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 19-й минуте матча команда Кипр открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Леонидас Кономис. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 26-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эдгар Севикян (Армения).

На 31-й минуте поединка команда Кипр сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Андроникос Какуллис. Счет стал 2:0.

На 37-й минуте в карточку арбитра попал Артём Бандикян (Армения).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Армения поле покинул Эдгар Севикян, а вместо него вышел Нарек Григорян.

На 52-й минуте Костас Пилеас (Кипр) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 52-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артём Бандикян на поле появился Давид Тертерян (Армения).

На 54-й минуте в составе Кипр поле покинул Андроникос Какуллис, а вместо него вышел Йоргос Малеккидис.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрик Симонян на поле появился Угочукву Иву (Армения).

На 63-й минуте в составе Армения поле покинул Артур Миранян, а вместо него вышел Карен Налбандян.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лоизос Лоизу на поле появился Маринос Тзионис (Кипр).

На 68-й минуте в составе Кипр поле покинул Маркус Эдвардс, а вместо него вышел Ангелос Неофиту.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гор Манвелян на поле появился Нарек Ованнисян (Армения).

На 84-й минуте в составе Кипр поле покинул Григорис Кастанос, а вместо него вышел Костакис Артиматас.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иоаннис Питтас на поле появился Ставрос Георгиу (Кипр).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Кипр и Армения завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Кипр.

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