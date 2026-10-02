Латвия - Черногория (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 2 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Латвия и Черногория. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Радослав Гидженов. Игра прошла на стадионе «Сконто» в городе Рига.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Латвия (схема 5-4-1): Рихардс Матревикс, Робертс Савальниекс, Денисс Мелникс, Антоний Черномордый, Оскарс Виентисс, Деннис Сиркин, Данила Патийчук, Лукас Вапне, Дмитрийс Зеленковс, Андрей Цыганик, Робертс Улдрикис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Черногория на сегодняшнюю встречу: Балша Попович, Марко Вешович, Слободан Рубежич, Игор Вуячич, Ристо Радунович, Марко Янкович, Стефан Лончар, Василие Аджич, Милутин Осмаич, Никола Крстович, Стеван Йоветич.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 3-й минуте матча команда Черногория открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Василие Аджич. Счет стал 0:1.

На 28-й минуте в составе Латвия последовала вынужденная замена: Робертс Савальниекс уступил место Райвис Юрковскис.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 39-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Антоний Черномордый (Латвия).

На 56-й минуте поединка команда Черногория сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Василие Аджич. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ристо Радунович на поле появился Марко Перович (Черногория).

На 61-й минуте в составе Черногория поле покинул Марко Янкович, а вместо него вышел Виктор Джуканович.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Милутин Осмаич на поле появился Милош Брнович (Черногория).

На 65-й минуте в составе Латвия поле покинул Антоний Черномордый, а вместо него вышел Эдуардс Дашкевичс.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Робертс Улдрикис на поле появился Владиславс Гутковскис (Латвия).

На 68-й минуте в составе Черногория поле покинул Никола Крстович, а вместо него вышел Алекса Латкович.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Стеван Йоветич на поле появился Душан Вукович (Черногория).

На 78-й минуте в составе Латвия поле покинул Дмитрийс Зеленковс, а вместо него вышел Кристерс Чударс.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Данила Патийчук на поле появился Маркусс Стродс (Латвия).

На 82-й минуте поединка команда Латвия сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Маркусс Стродс. Счет стал 1:2.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Алекса Латкович (Черногория).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Латвия и Черногория завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Черногория.

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