Фарерские острова - Словакия (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Кипр - Армения (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
2 октября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
2 октября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Латвия - Черногория (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
2 октября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
2 октября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Казахстан - Молдова (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
2 октября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
2 октября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Дания - Португалия (01.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
1 октября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
1 октября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Уэльс - Норвегия (01.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
1 октября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
1 октября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...