Венгрия - Грузия (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 2 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Венгрия и Грузия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Срдан Йованович. Игра прошла на стадионе «Ferenc Puskás Stadium» в городе Будапешт.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Венгрия (схема 4-2-3-1): Балаж Тот, Аттила Осват, Вилли Орбан, Марк Чингер, Милош Керкез, Андраш Шефер, Доминик Собослаи, Даниэль Лукач, Алекс Тот, Жольт Надь, Милан Тот.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Грузия на сегодняшнюю встречу: Георгий Мамардашвили, Саба Гогличидзе, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Отар Какабадзе, Иракли Егоян, Отар Китеишвили, Георгий Цитаишвили, Георгий Чакветадзе, Георгий Микаутадзе, Хвича Кварацхелия.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 33-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Отар Китеишвили (Грузия).

На 35-й минуте матча команда Венгрия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Милош Керкез. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Грузия поле покинул Иракли Егоян, а вместо него вышел Гиорги Кочорашвили.

На 50-й минуте произошла еще одна замена: вместо Отар Китеишвили на поле появился Анзор Меквабишвили (Грузия).

На 57-й минуте в составе Венгрия поле покинул Милан Тот, а вместо него вышел Донат Барани.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алекс Тот на поле появился Милан Виталиш (Венгрия).

На 63-й минуте в составе Грузия поле покинул Георгий Цитаишвили, а вместо него вышел Гиорги Квернадзе.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Георгий Микаутадзе на поле появился Буду Зивзивадзе (Грузия).

На 67-й минуте в карточку арбитра попал Гиорги Кочорашвили (Грузия).

На 69-й минуте в составе Венгрия поле покинул Жольт Надь, а вместо него вышел Раймунд Тот.

На 74-й минуте предупреждение получил Милош Керкез (Венгрия).

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Георгий Чакветадзе на поле появился Зурико Давиташвили (Грузия).

На 80-й минуте в составе Венгрия поле покинул Даниэль Лукач, а вместо него вышел Габор Юрек.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Доминик Собослаи на поле появился Тамаш Сюч (Венгрия).

На 82-й минуте в карточку арбитра попал Тамаш Сюч (Венгрия).

На 85-й минуте предупреждение получил Милан Виталиш (Венгрия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Венгрия и Грузия завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Венгрия.

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