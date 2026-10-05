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Ирландия - Израиль (04.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Дата публикации: 05-10-2026

Ирландия - Израиль (04.10.2026)

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ирландия и Израиль. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хуан Мартинес Муньера. Игра прошла на стадионе «Gradski Stadion» в городе Бачка-Топола.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ирландия (схема 3-4-2-1): Куивин Келлехер, Джимми Данн, Джейк О'Брайен, Лиам Скейлз, Джейсон Найт, Конор Ковентри, Джейсон Моламби, Райан Мэннинг, Джек Мойлан, Адам Ида, Трой Пэрротт.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Израиль на сегодняшнюю встречу: Ассаф Цур, Лиэль Абада, Илай Фейнгольд, Идан Нахмиас, Никита Стоянов, Рой Ревиво, Дор Перец, Элиэль Перец, Этан Азулай, Оскар Глух, Дор Тургеман.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 28-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Идан Нахмиас (Израиль).

На 38-й минуте в карточку арбитра попал Дор Перец (Израиль).

На 39-й минуте матча команда Ирландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Трой Пэрротт с пенальти. Счет стал 1:0.

На 44-й минуте предупреждение получил Лиам Скейлз (Ирландия).

На 47-й минуте поединка команда Израиль сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Дор Перец. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Израиль поле покинул Этан Азулай, а вместо него вышел Ярин Леви.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дор Тургеман на поле появился Омри Гандельман (Израиль).

На 69-й минуте в составе Ирландия поле покинул Джек Мойлан, а вместо него вышел Чипье Огбене.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адам Ида на поле появился Рокко Вата (Ирландия).

На 72-й минуте в составе Израиль поле покинул Лиэль Абада, а вместо него вышел Манор Соломон.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Илай Фейнгольд на поле появился Эли Даса (Израиль).

На 78-й минуте в составе Израиль поле покинул Дор Перец, а вместо него вышел Ярден Шуа.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Конор Ковентри на поле появился Босун Лавал (Ирландия).

На 84-й минуте в составе Ирландия поле покинул Райан Мэннинг, а вместо него вышел Джоэл Баган.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Ярин Леви (Израиль).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ирландия и Израиль завершился вничью со счетом 1:1.

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