Португалия - Норвегия (04.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Португалия и Норвегия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Маурицио Мариани. Игра прошла на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в городе Порту.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Португалия (схема 4-1-3-2): Диогу Кошта, Жуан Канселу, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Нуну Мендеш, Жуан Пальинья, Франсишку Консейсан, Витинья, Бруну Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Жуан Феликс.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Норвегия на сегодняшнюю встречу: Эгиль Сельвик, Фредрик Эурснес, Кристоффер Айер, Лео Эстигор, Давид Мёллер Вольф, Сандер Берге, Патрик Берг, Андреас Шельдеруп, Мартин Эдегор, Антонио Нуса, Эрлинг Холанд.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 12-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Жуан Канселу (Португалия).

На 36-й минуте матча команда Норвегия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кристоффер Айер. Счет стал 0:1.

На 38-й минуте поединка команда Португалия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Жуан Канселу. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Португалия поле покинул Жуан Канселу, а вместо него вышел Диогу Далот.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жуан Пальинья на поле появился Рубен Невеш (Португалия).

На 67-й минуте в составе Норвегия поле покинул Эрлинг Холанд, а вместо него вышел Йёрген Странд Ларсен.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антонио Нуса на поле появился Оскар Бобб (Норвегия).

На 79-й минуте поединка команда Португалия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Гонсалу Рамуш. Счет стал 2:1.

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Франсишку Консейсан (Португалия).

На 86-й минуте Франсишку Консейсан (Португалия) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 86-й минуте в составе Португалия поле покинул Витинья, а вместо него вышел Бернарду Силва.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Патрик Берг на поле появился Тело Аасгаард (Норвегия).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Бруну Фернандеш (Португалия).

На 90-й минуте в составе Португалия поле покинул Жуан Феликс, а вместо него вышел Нуну Тавареш.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бруну Фернандеш на поле появился Франсишку Тринкан (Португалия).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Португалия и Норвегия завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Португалия.

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