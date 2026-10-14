«Ювентус» не смирился с решением по делу Роналду и подал новую жалобу
«Ювентус» продолжает оспаривать решение о выплате Криштиану Роналду € 9,8 млн задолженности по зарплате. Туринский клуб подал кассационную жалобу в Верховный суд Италии и теперь ожидает назначения слушания. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Спор между сторонами длится с 2021 года. В апреле 2024-го арбитраж постановил выплатить португальскому нападающему половину от заявленной суммы — € 9,8 млн вместо € 19,6 млн. Дополнительно предусматривались проценты и индексация. В январе 2026 года суд Турина оставил это решение в силе, отклонив возражения «Ювентуса».
Руководство клуба, однако, продолжает настаивать на своей позиции. По утверждению туринцев, предыдущее судебное разбирательство касалось исключительно формальных аспектов арбитражной процедуры, а не обстоятельств самого спора. Теперь «Ювентус» рассчитывает добиться пересмотра дела в высшей судебной инстанции.
Конфликт возник во время пандемии COVID-19, когда клуб столкнулся с финансовыми трудностями. В 2021 году руководство «Ювентуса» договорилось с Роналду об отсрочке выплаты € 19,5 млн. Соответствующий документ получил неофициальное название «бумага Роналду».
По имеющимся данным, эта сумма не была отражена в балансе клуба. Документ впоследствии изъяли во время обыска в рамках расследования «Призма», связанного с финансовой деятельностью «Ювентуса». Дело привело к отставке президента Андреа Аньелли и всего совета директоров.
Таким образом, разбирательство вокруг задолженности перед Роналду продолжается уже несколько лет. Подача кассационной жалобы означает, что «Ювентус» не намерен прекращать судебную борьбу, однако дата нового слушания пока не определена.
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