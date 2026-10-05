Уэльс - Дания (04.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Уэльс и Дания. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ирфан Пельйто. Игра прошла на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум» в городе Кардифф.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Уэльс (схема 4-2-3-1): Дэнни Уорд, Неко Уильямс, Бен Кабанго, Бен Дэвис, Джей Дасилва, Итан Ампаду, Джордан Джеймс, Бреннан Джонсон, Лиам Каллен, Сорба Томас, Льюис Кумас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Дания на сегодняшнюю встречу: Мадс Хермансен, Расмус Кристенсен, Йоаким Андерсен, Оливер Провстгаард, Йоаким Меле, Густав Исаксен, Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мохамед Дарами, Расмус Хёйлунн, Виктор Фрохолдт.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте в составе Дания последовала вынужденная замена: Пьер-Эмиль Хёйбьерг уступил место Андреас Сков Ольсен.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 29-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лиам Каллен (Уэльс).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джордан Джеймс на поле появился Джош Шиэн (Уэльс).

На 56-й минуте в составе Уэльс поле покинул Льюис Кумас, а вместо него вышел Марк Харрис.

На 66-й минуте в карточку арбитра попал Бен Кабанго (Уэльс).

На 75-й минуте матча команда Дания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Расмус Хёйлунн с пенальти. Счет стал 0:1.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Расмус Кристенсен на поле появился Антон Гаэй (Дания).

На 76-й минуте в составе Уэльс поле покинул Лиам Каллен, а вместо него вышел Джоэл Колвилл.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бреннан Джонсон на поле появился Уэс Бернс (Уэльс).

На 80-й минуте предупреждение получил Сорба Томас (Уэльс).

На 82-й минуте в составе Дания поле покинул Расмус Хёйлунн, а вместо него вышел Каспер Хёг.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Густав Исаксен на поле появился Матиас Квистгорден (Дания).

На 83-й минуте в составе Уэльс поле покинул Бен Дэвис, а вместо него вышел Киффер Мур.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Уэльс и Дания завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Дания.

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