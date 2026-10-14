Гарри Кейн высказался о ничьей «Баварии» с «Викингом» в Лиге чемпионов 

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал ничью с «Викингом» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:3, а английский форвард признал, что мюнхенцы сами осложнили себе задачу неудачным началом матча.

По словам Кейна, в первой половине игры команда допускала слишком много ошибок, чем воспользовался соперник. «Викинг» грамотно действовал в обороне и старался использовать возможности для контратак.

После перерыва ситуация изменилась. Кейн отметил, что «Бавария» прибавила в атаке, стала чаще создавать опасные моменты и сумела навязать сопернику свою игру. Однако удаление впоследствии нарушило планы мюнхенцев и повлияло на ход встречи.

«Конечно, мы разочарованы. Мы начали матч не лучшим образом, допускали слишком много ошибок. «Викинг» хорошо действовал в обороне, и он ждал своих моментов в атаке.

Во втором тайме полностью переигрывали соперника, нащупали свой ритм и уверенно действовали у чужих ворот. Но затем красная карточка всё перевернула с ног на голову. С такой игрой мы должны были побеждать. Но набрали лишь очко и двигаемся дальше», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Несмотря на разочарование результатом, форвард дал понять, что команда намерена двигаться дальше и готовиться к следующим матчам. В третьем туре общего этапа «Баварии» предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом», а «Викинг» сыграет против «Астон Виллы». Обе встречи запланированы на 21 октября.