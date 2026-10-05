Греция - Германия (04.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Греция и Германия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Клеман Тюрпен. Игра прошла на стадионе «Стадион Тумба» в городе Салоники.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Греция (схема 4-4-2): Константинос Цолакис, Манолис Салиакас, Константинос Мавропанос, Константинос Кулиеракис, Костас Цимикас, Йоргос Масурас, Димитрис Курбелис, Христос Зафейрис, Александрос Кизиридис, Вангелис Павлидис, Фотис Иоаннидис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Германия на сегодняшнюю встречу: Йонас Урбиг, Филипп Трой, Малик Тшау, Вальдемар Антон, Давид Раум, Леннарт Карл, Том Бишоф, Александар Павлович, Дерри Шерхант, Флориан Вирц, Йонатан Буркардт.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ivan Jovanović (Греция).

На 23-й минуте в карточку арбитра попал Костас Цимикас (Греция).

На 36-й минуте предупреждение получил Вальдемар Антон (Германия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Греция поле покинул Александрос Кизиридис, а вместо него вышел Атанасиос Андруцос.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вангелис Павлидис на поле появился Константинос Каретсас (Греция).

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Христос Зафейрис (Греция).

На 63-й минуте в составе Германия поле покинул Леннарт Карл, а вместо него вышел Саид Эль-Мала.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йонатан Буркардт на поле появился Ник Вольтемаде (Германия).

На 66-й минуте предупреждение получил Филипп Трой (Германия).

На 68-й минуте в составе Греция поле покинул Димитрис Курбелис, а вместо него вышел Христос Музакитис.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Константинос Мавропанос на поле появился Панайотис Рецос (Греция).

На 79-й минуте в карточку арбитра попал Манолис Салиакас (Греция).

На 83-й минуте в составе Германия поле покинул Дерри Шерхант, а вместо него вышел Бамбасе Конте.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Том Бишоф на поле появился Мика Баур (Германия).

На 88-й минуте в составе Греция поле покинул Фотис Иоаннидис, а вместо него вышел Харалампос Костулас.

На 90-й минуте предупреждение получил Малик Тшау (Германия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Греция и Германия завершился вничью со счетом 0:0.

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